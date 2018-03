CPI do Grampo aprova convocação de Dantas, Protógenes e Sanctis A CPI das Escutas Telefônicas da Câmara aprovou nesta quarta-feira a convocação do banqueiro Daniel Dantas, alvo da investigação da Operação Satiagraha da Polícia Federal. O depoimento ainda não foi agendado e só deve ocorrer após o recesso parlamentar que começa no fim desta semana e vai até agosto. A CPI quer que o dono do banco Opportunity esclareça seu envolvimento na operação da PF que o acusa dos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, gestão fraudulenta e evasão de divisas, além de pagamento de suborno a policiais. Dantas também é suspeito de encomendar o monitoramento de telefonemas de ex-integrantes do governo, como o ex-ministro Luiz Gushiken, por meio da empresa Kroll. Preso duas vezes na semana passada, ele foi libertado por decisão do Supremo Tribunal Federal. A CPI aprovou também a convocação do delegado da PF Protógenes Queiroz, que comandou as investigações e foi afastado do caso, e do juiz Fausto de Sanctis, autor dos pedidos de prisão do banqueiro. A base do governo impediu que fossem aprovados requerimentos de convocação do investidor Naji Najas e do ex-deputado do PT Luiz Eduardo Greenhalgh. (Por Fernando Exman)