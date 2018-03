CPI do DF pode convocar empresas envolvidas no caso Arruda

O relator da CPI da Corrupção do Distrito Federal, deputado Raimundo Ribeiro (PSDB), afirmou nesta quarta-feira, 3, que tem uma lista de empresas que supostamente deram sustentação financeira ao esquema de corrupção que ficou conhecido como Mensalão do DEM, mas disse que vai aguardar a eleição do presidente da CPI para fazer a apresentação de sua proposta.

Em reunião que demorou cerca de meia hora, a CPI aprovou nesta quarta-feira, 3, o requerimento do deputado Paulo Tadeu (PT) que solicita informações da Polícia Civil do Distrito Federal sobre as Operações Tucunaré e Terabyte. Também foram aprovados pedidos de mais prazo de outros órgãos aos quais a CPI solicitou informações, entre eles a Fundação de Apoio à Pesquisa.

Por sua vez, deputado Reguffe (PDT) disse que vai protocolar esta tarde três requerimentos, entre eles o que solicita à Procuradoria Geral do Distrito Federal uma cópia dos pareceres contrários à assinatura de contratos com as empresas acusadas de financiarem o esquema de propinas flagrado pela Operação Caixa de Pandora, e que, a despeito de tal entendimento, foram ignorados.

A reunião foi presidida pela deputada Eliana Pedrosa (DEM), por consenso dos demais membros, visto que a comissão não tem presidente e o vice, Batista das Cooperativas (PRP), não compareceu por motivo de saúde. A deputada também deu ciência aos demais membros da comissão de documentos recebidos, como os da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, além das dificuldades de órgãos para atender às requisições, a exemplo da Codeplan, que alegou estarem muitos de seus processos no arquivo morto.