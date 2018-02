CPI do Cachoeira vota convocação de acionista da Delta

Entre os mais de 300 requerimentos previstos para serem votados nesta manhã, a comissão também vai votar as convocações do ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) Luiz Antonio Pagot. Os governistas, porém, devem barrar a vinda de Pagot pelo fato de ele não ter ligações com o esquema de Cachoeira.

A comissão deve aprovar a convocação do prefeito de Palmas, Raul Filho (PT), flagrado em um vídeo no qual negocia apoio de Cachoeira para as eleições de 2004. Raul Filho enviou ofício à comissão colocando-se à disposição para depor. O colegiado também deve aprovar a reconvocação do contraventor, que, da primeira vez que esteve na CPI, permaneceu em silêncio. Os depoimentos aprovados na sessão desta quinta-feira devem ser tomados somente após o recesso parlamentar, em agosto.