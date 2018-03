CPI do Cachoeira é assunto do Legislativo, diz Carvalho Um dos interlocutores mais próximos da presidente Dilma Rousseff, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse hoje que a CPI instalada pelo Congresso para investigar as ligações do contraventor Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados é um assunto "restrito ao Legislativo".