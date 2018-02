CPI do Cachoeira começa, apenas um depoente deve falar O presidente da CPI do Cachoeira, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), abriu a sessão prevista para ouvir quatro convocados. Deles, a previsão é de que apenas um depoente deva falar: a empresária Ana Cardozo de Lorenzo, sócia de um instituto de pesquisa contratada pela campanha de 2010 do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).