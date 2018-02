CPI do Cachoeira abre sessão para ouvir Raul Filho O presidente da CPI do Cachoeira, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), abriu nesta terça-feira a reunião que vai ouvir o prefeito de Palmas (TO), o petista Raul Filho, flagrado em um vídeo de 2004 negociando apoio a Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Na última sessão da CPI deste semestre legislativo, o prefeito terá de explicar suas relações com o grupo.