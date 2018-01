CPI do BNDES é instalada e será presidida pelo deputado Marcos Rotta, do PMDB

Foi instalada, na manhã desta quinta-feira, 6 a CPI do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na Câmara dos Deputados. Sem a presença da cúpula do PT, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de investigar supostas irregularidades envolvendo o banco.

A chapa única foi eleita em votação unânime, com 22 votos. O presidente da CPI será o deputado Marcos Rotta (PMDB-AM). A relatoria ficou com José Rocha (PR-BA), a primeira vice-presidência com Miguel Haddad (PSDB-SP), a segunda vice com Carlos Zarattini (PT-SP) e Marcelo Squassoni (PRB-SP) será o terceiro vice-presidente.

Rotta assumiu a presidência agradecendo a indicação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o líder do PMDB Leonardo Picciani (RJ) e pregou uma investigação imparcial e "profundamente justa". Em seu discurso, o peemedebista disse que a sociedade "espera que a Casa aclare as instituições públicas". "Desse presidente podem esperar a não proteção e a não perseguição a quem quer que seja. Não é CPI da oposição, não é de situação, é uma CPI para investigar um fato determinado", afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Composição. Pelo bloco do PMDB integram a CPI os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), André Moura (PSC-SE), Augusto Coutinho (SD-PE), Carlos Melles (DEM-MG), Covatti Filho (PP-RS), Cristiane Brasil (PTB-RJ), Édio Lopes (PMDB-RR), Fábio Reis (PMDB-SE), Marcelo Squassoni (PRB-SP), além de Rotta.

O bloco do PT conta com Afonso Florence (PT-BA), Bilac Pinto (PR-MG), Carlos Zarattini (PT-SP), Davidson Magalhães (PC do B-BA), Domingos Neto (Pros-CE) e José Rocha (PR-BA).

O bloco liderado pelo PSDB é composto Alexandre Baldy (PSDB-GO), Bebeto (PSB-BA), Betinho Gomes (PSDB-PE), Fábio Garcia (PSB-MT), Miguel Haddad (PSDB-SP).