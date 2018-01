CPI divulga lista dos parlamentares sanguessugas O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Sanguessugas, deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), divulgou na tarde desta terça-feira a lista dos 57 parlamentares envolvidos na compra ilegal de ambulâncias, por meio de verbas do Orçamento. Dos 57 parlamentares investigados pela Procuradoria Geral da República por denúncia de envolvimento na chamada máfia das ambulâncias superfaturadas e cujos nomes foram divulgados hoje pela CPI Mista dos Sanguessugas, 47 são de partidos aliados ao governo: quatro do PSB, dez do PL, cinco do PMDB, 13 do PP, 13 do PTB e dois do PRB. Dos outros dez denunciados, três são do PSDB, quatro do PFL, dois do PSC e um do PPS. Apenas um dos 57 parlamentares é senador - Ney Suassuna (PB), líder do PMDB. O Estado com maior número de parlamentares investigados é o Rio de Janeiro, com 13; vem em seguida São Paulo, com dez. Mato Grosso, Estado onde fica a Planan - principal empresa envolvida na máfia - tem cinco parlamentares envolvidos. Segundo Biscaia, o relatório parcial da Comissão com os nomes dos parlamentares envolvidos na máfia das ambulâncias será divulgado até meados de agosto. ?Poderão vir mais ou menos nomes dos que os 57 parlamentares divulgados. A Procuradoria Geral da República pediu ao Supremo a instalação de inquérito para aprofundar as investigações sobre a participação desses 57 parlamentares no esquema?, explicou Biscaia. A seguir, veja os nomes dos parlamentares que estão sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República: 1. Deputado Almeida de Jesus (PL-CE) 2. Deputado Alceste Almeida (PTB-RR) 3. Deputado Almir Moura (PFL-RJ) 4. Deputado Amauri Gasques (PL-SP) 5. Deputado Benedito de Lira (PP-AL) 6. Deputado Cabo Júlio (PMDB-MG) 7. Deputado Cleonâncio Fonseca (PP-SE) 8. Deputado Coriolano Sales (PFL-BA) 9. Deputado Dr. Benedito Dias (PP-AP) 10. Deputado Dr. Heleno (PSC-RJ) 11. Deputado Edir de Oliveira (PTB-RS) 12. Deputada Edna Macedo (PTB-SP) 13. Deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO) 14. Deputado Eduardo Seabra (PTB-AP) 15. Deputada Elaine Costa (PTB-RJ) 16. Deputado Enivaldo Ribeiro (PP-PB) 17. Deputado Fernando Gonçalves (PTB-RJ) 18. Deputado Irapuan Teixeira (PP-SP) 19. Deputado Iris Simões (PTB-PR) 20. Deputado Isaías Silvestre (PSB-MG) 21. Deputado Itamar Serpa (PSDB-RJ) 22. Deputado Jefferson Campos (PTB-SP) 23. Deputado João Batista (PP-SP) 24. Deputado João Caldas (PL-AL) 25. Deputado João Correa (PMDB-AC) 26. Deputado João Mendes de Jesus (PSB-RJ) 27. Deputado José Divino (PTB-RR) 28. Deputado José Militão (PTB-MG) 29. Deputado Junior Betão (PL-AC) 30. Deputada Laura Carneiro (PFL-RJ) 31. Deputado Lino Rossi (PP-MT) 32. Deputado Marcelino Fraga (PMDB-ES) 33. Deputado Marcos Abramo (PP-SP) 34. Deputado Mario Negromonte (PP-BA) 35. Deputado Maurício Rabelo (PL-TO) 36. Deputado Nélio Dias (PP-RN) 37. Deputado Neuton Lima (PTB-SP) 38. Deputado Nilton Capixaba (PTB-RO) 39. Deputado Osmânio Pereira (PTB-MG) 40. Deputado Pastor Amarildo (PSC-TO) 41. Deputado Paulo Baltazar (PSB-RJ) 42. Deputado Paulo Feijó (PSDB-RJ) 43. Deputado Pedro Henry (PP-MT) 44. Deputado Raimundo Santos (PL-PA) 45. Deputado Reginaldo Germano (PP-BA) 46. Deputado Reinaldo Betão (PL-RJ) 47. Deputado Reinaldo Gripp (PL-RJ) 48. Deputado Ribamar Alves (PSB-MA) 49. Deputado Fernando Estima (PPS-SP) 50. Deputado Ricarte de Freitas (PTB-MT) 51. Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 52. Deputada Teté Bezerra (PMDB-MT) 53. Deputado Venderlei Assis (PP-SP) 54. Deputado Vieira Reis (PRB-RJ) 55. Deputado Wanderval Santos (PL-SP) 56. Deputado Wellignton Fagundes (PL-MT) 57. Deputada Zelinda Novaes (PFL-BA)