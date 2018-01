CPI determina condução coercitiva de presidente de estaleiro

BRASÍLIA - O presidente da CPI da Petrobrás, deputado Hugo Motta (PMDB-PB), determinou a condução coercitiva do presidente do estaleiro Samsung Heavy Industry, J.W. Kim. Ele havia sido convocado para prestar depoimento na terça-feira, 14, mas não respondeu ao aviso de convocação.

“Determino a condução coercitiva do presidente do estaleiro, que não respondeu à convocação da CPI. A CPI cumpre aquilo que anuncia”, afirmou Motta, que marcou o depoimento para 5 de agosto.

Polêmica. O início da sessão foi marcado por tensão entre o presidente da CPI e o deputado Ivan Valente (PSOL-SP), que o acusou de blindar investigados pela Operação Lava Jato e de esconder as investigações conduzidas pela empresa de espionagem Kroll. "O senhor está blindando, sim, pessoas", disse Valente, antes de cobrar a convocação de pessoas que envolvem o nome do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), no esquema de corrupção da Petrobrás.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Valente cobrou também publicidade aos 12 nomes investigados pela Kroll. Apenas Motta, o deputado André Moura (PSC-SE) e Cunha sabem quem são os investigados. Reportagem do "Correio Braziliense" informou que Cunha determinou sigilo sobre as investigações até 2020.