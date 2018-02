CPI das ONGs vai convocar 'churrasqueiro' de Lula

O governo sofreu nesta quarta-feira, 27, uma primeira derrota na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs. O ex-dirigentes da ONG Unitrabalho, Jorge Lorenzetti, que ficou conhecido como o "churrasqueiro do presidente Lula", foi convocado para prestar esclarecimento sobre desvio de recursos na entidade. O requerimento apresentado pelo senador Álvaro Dias (PSDB-PR) foi aprovado com voto Minerva do senador Raimundo Colombo, presidente da CPI. A votação ficou em quatro a quatro e Colombo deu o voto de desempate. O relator da CPI, senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) se absteve.