CPI das Milícias mira na antiga cúpula da polícia

Os depoimentos de dois acusados de ligação com as milícias no Rio apontaram dois integrantes da antiga cúpula da Segurança Pública do Estado como beneficiários do esquema montado pelos grupos paramilitares em favelas para arrecadação de votos. Segundo os depoimentos, o ex-secretário de Segurança e deputado Marcelo Itagiba (PMDB) e a ex-chefe da Delegacia de Entorpecentes e também deputada Marina Magessi (PPS) fizeram campanha em duas favelas dominadas por milicianos quando já conheciam a atuação desses grupos. As acusações foram feitas pelo vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho de Rio das Pedras (DEM), e o bombeiro e candidato a vereador Cristiano Girão (PMN). Acusados de chefiar milicianos nas favelas de Rio das Pedras e Gardênia Azul, os dois prestaram depoimento na CPI das Milícias, instalada na Assembléia. "Isso é muito grave. Eles eram da cúpula na Segurança Pública, sabiam da existência desses grupos e não apenas deixaram de combater as milícias, como se beneficiaram do esquema montado por esses grupos para obtenção de votos, que muitas vezes inclui ameaça aos eleitores", afirmou o presidente da CPI, Marcelo Freixo (PSOL). O convite a Itagiba e Marina para depor na CPI será votado na terça-feira. A deputada adiantou ao Estado que comparecerá à Assembléia um dia antes. "Não tive votos nesses locais. Nunca estive em Gardênia e a Rio das Pedras fui uma vez, no aniversário do inspetor Félix Tostes (apontado como ex-chefe da milícia local e morto em fevereiro de 2007)", disse Marina. Já Itagiba, que preside a CPI dos Grampos na Câmara, divulgou nota à noite em que nega ter se beneficiado do apoio de milicianos para se eleger. Afirma ainda que, em sua gestão na Segurança, foi instaurado, em 2005, "um dos primeiros inquéritos destinados a identificar, desarticular e prender integrantes de milícia".