CPI da Petrobrás ouvirá empreiteiros a partir de terça-feira

Brasília - A CPI da Petrobrás começará a ouvir os empreiteiros investigados pela Operação Lava Jato a partir desta terça-feira 19. Os primeiros da lista são o presidente da Camargo Corrêa, Dalton Avancini, e Erton Medeiros Fonseca, diretor da Galvão Engenharia.

Na quinta-feira, 21, serão ouvidos o vice-presidente da Camargo Corrêa, Eduardo Hermelino Leite, e Gerson de Mello Almada, vice-presidente da construtora Engevix.

Na semana seguinte, os parlamentares pretendem ouvir o presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa, João Ricardo Auler, e o presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, na terça-feira, 26. Dois dias depois, acontecerão os depoimentos de José Ricardo Nogueira Breghirolli, funcionário da OAS suspeito de distribuir dinheiro do esquema de corrupção, e do diretor financeiro da OAS, Mateus Coutinho de Sá Oliveira.

O presidente da CPI da Petrobrás, Hugo Motta (PMDB-PB), deixou para 1º de junho os depoimentos de Ricardo Pessoa, dono da UTC e que firmou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, e Sérgio Cunha Mendes, vice-presidente da Mendes Júnior.