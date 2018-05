CPI da Petrobras ouve hoje apenas um representante do TCU

Com plenário vazio, começou na tarde desta terça-feira audiência pública na CPI da Petrobras. Os senadores ouvirão o depoimento de André Delgado Souza, auditor de finanças e controle do Tribunal de Contas da União (TCU). Também estava marcado para hoje depoimento de Mário Sérgio Pini e Luiz Raymundo Freire de Carvalho, representantes da Pini Serviços de Engenharia, mas ambos encaminharam ofício pedindo para serem ouvidos em outra oportunidade.

Interessa aos senadores que André Delgado Souza dê detalhes sobre relatório do TCU que apontou indícios de irregularidades na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Além do presidente da CPI, senador João Pedro (AM), e do relator, Romero Jucá (PMDB-RR), assistem ao depoimento os senadores Idelli Salvati (PT-SC), ACM Júnior (DEM-BA), Álvaro Dias (PSDB-PR) e Tasso Jereissati (PSDB-CE). (Carol Pires)