CPI da Petrobras ouve hoje apenas representante do TCU Com plenário vazio, começou por volta das 15 horas a audiência pública na CPI da Petrobras. Hoje, os senadores ouvirão o depoimento de André Delgado Souza, auditor de finanças e controle do Tribunal de Contas da União (TCU). Também estava marcado para hoje depoimento de Mário Sérgio Pini e Luiz Raymundo Freire de Carvalho, representantes da Pini Serviços de Engenharia, mas ambos encaminharam ofício pedindo para serem ouvidos em outra oportunidade.