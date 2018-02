CPI da Petrobras não vai prosperar, diz Chinaglia O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou nesta sexta-feira que qualquer tentativa da base aliada de pressionar o Executivo com o pedido de criação da CPI da Petrobras não vai prosperar. "Se a orientação é botar pressão em cima do governo, não surtirá nenhum efeito", disse. Para ele, não há "explicação razoável" para parlamentares da base aliada pedirem uma investigação parlamentar contra a estatal, uma das vedetes da presidente Dilma Rousseff.