CPI da Petrobras não deve ser instalada nesta semana

Com essa estratégia, a expectativa dos governistas é conseguir desviar as atenções da crise do Senado e da pressão para que o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), se afaste do cargo. "Não tenho nada a ver com a CPI do Dnit. Nossa preocupação é instalar com rapidez a CPI da Petrobras", afirmou o líder do DEM, senador José Agripino Maia (RN). Ele anunciou que os democratas vão entrar em obstrução, impedindo votações no plenário do Senado, caso o governo impeça a instalação do inquérito da Petrobras nesta semana.

O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio Neto (AM), confirmou sua disposição de entregar a relatoria da CPI das Organizações Não Governamentais (ONG) para os governistas. Esta foi a condição imposta pelo governo para a instalação, no fim de junho, da CPI da Petrobras. Mas, apesar de os tucanos abrirem mão da relatoria da CPI das ONGs, a avaliação geral é de que a CPI não será instalada. "Não sei se teremos ambiente para instalar a CPI da Petrobras esta semana", observou o senador Renato Casagrande (PSB-ES).