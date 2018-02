CPI da Petrobras adia depoimento de ex-diretora da ANP Originalmente previsto para ocorrer amanhã (25), o depoimento da diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, à CPI da Petrobras no Senado foi remarcado para a próxima semana, especificamente para o dia 2 de julho, às 10h15. Essa comissão investiga "irregularidades envolvendo a Petrobras ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compara da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento ao mar de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SMB Offschore e ao superfaturamento na construção de refinarias". A comissão informa que o adiamento foi realizado a pedido de Magda Chambriard.