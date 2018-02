CPI da Corrupção no RS ganha acesso a inquérito da PF O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) liberou o acesso ao inquérito decorrente da Operação Solidária da Polícia Federal, que tramita sob segredo de Justiça, aos integrantes da CPI da Corrupção, que investiga conexões de agentes públicos com a fraude do Detran e irregularidades em licitações no Estado do Rio Grande do Sul.