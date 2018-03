CPI da Corrupção do DF elege novo presidente

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Codeplan, criada para investigar denúncias de corrupção no governo do Distrito Federal (GDF), se reúne nesta quarta-feira, 3, a partir das 10h, no plenário da Câmara Legislativa. Em pauta, a eleição do novo presidente da comissão, devido à renúncia do deputado Alírio Neto (PPS), que deixou o cargo em janeiro. Os parlamentares também devem ler e votar o cronograma de atividades da CPI.

No período da tarde, a partir das 14h, haverá o sorteio do novo relator para atuar no processo contra a deputada Eurides Brito (PMDB). A parlamentar foi notificada por quebra de decoro parlamentar, devido a gravações da Operação Caixa de Pandora em que aparece guardando dinheiro em uma bolsa. Eurides é acusada de participar do suposto esquema de corrupção no GDF.