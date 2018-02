CPI da Corrupção acusa compras de enxoval para Yeda A presidente da CPI da Corrupção, Stela Farias (PT), encaminhou ao procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Geraldo da Camino, mais documentos de compras feitas pela Casa Militar do Estado do Rio Grande do Sul para suposto uso particular da governadora Yeda Crusius, nesta sexta-feira. Desta vez, os comprovantes referem-se a aquisições de objetos de cama, mesa e banho, como lençóis e toalhas de alta qualidade, no valor total de R$ 3,1 mil, durante o ano de 2007.