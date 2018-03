CPI da Copa é protocolada com apoio de 192 deputados e 28 senadores

Na véspera do início do recesso branco, em um dia sem votações em plenário na Câmara e no Senado, o deputado Izalci Lucas Ferreira (PSDB-DF) apresentou à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso Nacional um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, composta por deputados e senadores, para investigar irregularidades no uso de recursos públicos federais nas obras para a Copa do Mundo de 2014. O pedido foi protocolado às 17h10 desta quarta-feira, 17, com o apoio de 192 deputados e 28 senadores.

O governo Dilma Rousseff terá mais de um mês para convencer os parlamentares da base aliada a desistirem de apoiar a criação da CPI mista. Pelo rito regimental, o pedido de comissão de inquérito terá de ser lido na próxima sessão do Congresso, marcada para o dia 20 de agosto. Para ser criada, são necessários os apoios de pelo menos 171 de deputados e 27 de senadores. Portanto, o Palácio do Planalto terá demover dois senadores ou 22 deputados no mínimo até a noite da leitura do requerimento.

Parlamentares de partidos da base aliada, como PP, PR, PMDB, subscreveram o pedido. O líder do PR da Câmara, o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, foi um dos apoiadores.

Izalci, contudo, acredita que a pressão das redes sociais ajudará a fazer com que os aliados mantenham o apoio à investigação parlamentar. "Essa CPI faz parte da pauta das manifestações", disse o deputado. Para o vice-líder tucano do Senado, Alvaro Dias (PSDB-PR), a eventual abertura da CPI será um teste de fidelidade da base aliada em relação ao governo, ainda mais em um momento de queda da popularidade de Dilma Rousseff.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O requerimento de criação da CPI, de dez páginas, argumenta que o governo é falacioso e distorce os fatos, em relação ao que a presidente disse, em cadeia nacional no final de junho, de que não há recursos do orçamento da União. O pedido lista uma série de fatos considerados pelo parlamentar como supostamente irregulares, a exemplo do superfaturamento de obras em diversos estádios. "A situação é de tal ordem que exige solução imediata, sob pena de rápido e expressivo agravamento dos prejuízos à nação", diz o requerimento.

O líder do PT no Senado, Wellington Dias (PI), criticou o pedido de criação da CPI e avisou que o governo vai trabalhar para derrubá-lo antes da sua instalação. "Existem fatos, provas, indícios que justifiquem o investimento do parlamento? A avaliação do PT é que não foram apresentados fatos concretos, foram com base em matérias de jornal e, sobre os pontos levantados, já vieram membros do governo aqui. Engraçado é que nesses dias quase não tinha representantes da oposição. Não podemos fazer uma CPI apenas como instrumento político, precisa tem fundamento", defendeu.