CPI da Bancoop aprova quebra de sigilo de ex-diretores A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga supostas fraudes e irregularidades praticadas na venda de imóveis pela Cooperativa Habitacional dos Bancários do Estado de São Paulo (Bancoop) aprovou hoje requerimento do deputado Bruno Covas (PSDB) para que a Receita Federal e o Banco Central enviem cópias com dados fiscais e bancários de ex-diretores, funcionários e prestadoras de serviço contratadas pela cooperativa.