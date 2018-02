CPI da Bancoop aprova convocação de Vaccari e de Blat

Ao todo, os parlamentares aprovaram na sessão de hoje 11 dos 12 requerimentos que aguardavam deliberação na pauta de votação. Entre os pedidos que receberam a chancela dos deputados, há o que autoriza o depoimento de nove cooperados que dizem ter sido prejudicados pela cooperativa. Foi também aprovado convite para que Valter Picazio Júnior, advogado de 18 grupos de cooperados, seja ouvido pela CPI e pedido para que a Bancoop envie à comissão cópias de escrituras de compra e venda dos empreendimentos da cooperativa.

Na próxima reunião da CPI, na terça-feira (18), os deputados irão definir o calendário de deliberação da comissão e devem ouvir o testemunho de mais cooperados que dizem ter sido prejudicados pela cooperativa. Ainda em maio, são aguardados os depoimentos do ex-funcionário da cooperativa Hélio Malheiro, do empresário Freud Godoy, cuja empresa de segurança prestou serviços para a Bancoop, e do doleiro Lúcio Bolonha Funaro. Também devem ser ouvido Ricardo Secco. Vaccari e Blat prestarão depoimento apenas em agosto.

O promotor acusa a Bancoop de ter desviado cerca de R$ 100 milhões para um suposto caixa dois do PT. O presidente da CPI, Samuel Moreira (PSDB), pretende encerrar a primeira etapa dos depoimentos em junho. "Queremos ter um diagnóstico da situação da cooperativa antes de ouvirmos os acusados", explicou.

Depoimento

Ausente na última reunião da comissão, no dia 4, a cooperada Yara Regina Ferreira foi ouvida na sessão de hoje da CPI da Bancoop. No depoimento de cerca de uma hora, a ex-bancária relatou que, em 2001, comprou um apartamento na região da Casa Verde, por meio de financiamento da cooperativa, em parcelas mensais, segundo ela, no valor de R$ 600 reais. Em 2006, Yara foi informada de que tinha de arcar, além das parcelas, com um resíduo de cerca de R$ 48 mil, valor adicional cobrado para a conclusão de obras.

Emocionada, a cooperada disse no depoimento que não tinha como quitar a dívida. Ficou sem pagar parcelas do apartamento e pediu um empréstimo bancário. Em 2008, juntou a quantia suficiente para pagar a dívida, mas o apartamento já havia sido revendido para outra pessoa. Ao todo, a ex-bancária desembolsou R$ 150 mil na compra do imóvel, segundo a própria. "O estresse que tive com tudo isso colaborou com o fim do meu casamento", afirmou.

Procurada, a assessoria de imprensa da Bancoop ressaltou que uma das cláusulas dos contratos firmados com os cooperados prevê a cobrança de um valor adicional para alterações nos valores aferidos no lançamento do empreendimento. A Bancoop ressalta ainda que a entidade deixa claro no contrato de financiamento que o não pagamento das parcelas do imóvel por três meses consecutivos implica no desligamento do cooperado e, logo, permite que o apartamento seja revendido.

Na semana passada, outros cinco cooperados prestaram depoimento à comissão. O microempresário paulista Laurindo Belice contou que em 2004 comprou um apartamento na região do Brooklin, por meio de financiamento da cooperativa. Segundo o mutuário, ele pagou R$ 62 mil pelo imóvel, que não lhe foi entregue. Também convocado, o escritor Ignácio de Loyola Brandão relatou que sua esposa pagou R$ 100 mil por um apartamento na região da Bela Vista, na capital paulista. De acordo com o escritor, o prédio não saiu do sétimo piso.