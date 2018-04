CPI convoca Protógenes e Paulo Lacerda

Prorrogada pela quinta vez na véspera, a CPI dos Grampos começou ontem novo capítulo de atividades convocando para prestar depoimento o delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Paulo Lacerda. Também foram convocados agentes de inteligência, entre os quais Lúcio Fábio Godoy de Sá e Jerônimo Jorge da Silva Araújo, que confirmaram a participação da Abin na Operação Satiagraha, cujo principal alvo era o banqueiro Daniel Dantas. Depois de quase 15 meses de existência, a CPI também aprovou ontem convite ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, supostamente vítima de operação ilegal feita por Protógenes, segundo a revista Veja. Quem também será convidado a comparecer na CPI é o juiz Ali Mazloum, da 7ª Vara Criminal Federal, além do delegado da PF Amaro Vieira Ferreira. Suposta vítima de arapongagem, assim como Dirceu, o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) será outro político a receber convite para explicar as denúncias que fez no mês passado. O peemedebista acusou integrantes de seu partido de corrupção e disse, posteriormente, estar sendo vítima de espionagem. Ainda ontem, a CPI decidiu divulgar sete volumes sobre o inquérito que apura o vazamento da Operação Satiagraha. O material foi encaminhado à comissão na última quinta-feira pelo juiz Ali Mazloum e estava trancado dentro do cofre da CPI desde então. No início da semana, o magistrado quebrou o sigilo do inquérito em São Paulo.