CPI convoca ex-donos da Sigma Engenharia para depor A CPI do Cachoeira aprovou nesta quinta-feira a convocação dos empresário José Augusto Quintella e Romênio Marcelino Machado, ex-donos da Sigma Engenharia. Em conversa gravada com os dois, o principal acionista da Delta Construções, Fernando Cavendish, disse que comprava com "R$ 6 milhões um senador". A Sigma foi comprada pela Delta. A ida dos dois à CPI foi aprovada por 15 votos a favor e 12 contra.