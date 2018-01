CPI contra governo de Yeda termina com 2 relatórios A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou supostos atos de corrupção de empresários e agentes políticos do Rio Grande do Sul chegou ao fim hoje com dois relatórios. O oficial, que deve ser aprovado à noite pela base aliada da governadora Yeda Crusius (PSDB) majoritária na comissão, não apontou irregularidades. O paralelo, elaborado como voto em separado pela oposição, afirmou que um esquema montado por empresários com cobertura de políticos direcionava licitações, superfaturava obras e serviços, tinha tentáculos em diferentes órgãos da administração pública e distribuía propinas a agentes públicos.