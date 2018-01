CPI considera "aterrador" depoimento do dono da Planan O vice-presidente da CPI Mista dos Sanguessugas, deputado Raul Jungmann (PPS-PE), afirmou, depois de uma conversa dos parlamentares da comissão com o juiz da 2ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, Jeferson Schneider, que é "excepcional e aterrador" o depoimento do empresário Luiz Antonio Trevisan Vedoin, dono da Planan, acusado de ser um dos chefes da chamada máfia das ambulâncias. Segundo Jungmann, o depoimento de Vedoin é "aterrador, porque se trata de um esquema criminoso envolvendo (prefeitos de) 19 Estados, centenas de pessoas e entre 60 e 80 parlamentares, com indícios fortíssimos." O deputado declarou-se convencido de que a CPI confirmará essa dimensão do escândalo e o envolvimento dessas pessoas. "Eu acredito que é o resultado ao qual vamos chegar. Aliás, tenho certeza", afirmou Jungmann. O juiz, que preside o inquérito sobre a máfia, está desde o dia 3 tomando o depoimento de Vedoin e deverá concluir o trabalho amanhã ou depois. A máfia envolve parlamentares, empresários, assessores do Ministério da Saúde e prefeitos de vários Estados em um esquema de venda de ambulâncias a preços superfaturados para prefeituras, pagas com recursos oriundos de emendas de parlamentares ao Orçamento da União. Parlamentares da CPI esperavam ouvir Vedoin amanhã, mas só poderão fazer isso quando o empresário concluir seu depoimento ao juiz Schneider. Neste momento, eles estão interrogando Maria da Penha Lima, ex-assessora do Ministério da Saúde e ex-funcionária da Planam, empresa de Vedoin envolvida no esquema de superfaturamento. Maria da Penha é acusada de envolvimento na máfia. Logo após ser presa, ela prestou depoimento em que chegou a apontar suposto envolvimento de 81 parlamentares na fraude. Hoje, porém, a avaliação dos integrantes da CPI é a de que ela não está colaborando no depoimento, que começou por volta das 15h30 (horário de Brasília). "Ela está na contramão. Neste momento, Luiz Antonio Vedoin está colaborando, e outras delações virão", disse Jungmann. O relator da CPI, senador Amir Lando (PMDB-RO), disse que, neste momento, Maria da Penha "está na retranca". Jungmann informou que o juiz prometeu repassará à CPI o conteúdo do depoimento de Vedoin assim que terminar de interrogá-lo. O empresário decidiu colaborar com a Justiça e contar tudo o que sabe, com o objetivo de conseguir uma pena mais branda Vedoin, benefício conhecido como delação premiada. Ele entregou ao juiz documentos que ainda não constam do inquérito da Polícia Federal sobre o caso. Amanhã, se não puderem ouvir Vedoin, os integrantes da CPI deverão tomar depoimentos de outras das pessoas envolvidas na fraude que estão presas em Cuiabá.