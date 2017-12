CPI cancela reunião e marca depoimento de Elza Buratti Foi adiada para a próxima terça-feira a reunião administrativa da CPI dos Bingos. Também na terça haverá o depoimento de Elza Gonçalves Buratti, ex-mulher do ex-assessor da prefeitura de Ribeirão Preto, Rogério Buratti. Elza, segundo informações da CPI, já foi ouvida por membros da comissão em diligências realizadas em Ribeirão Preto. Agora, com todas as informações já disponíveis, a CPI quer ouvir novamente a ex-mulher de Buratti, sobre o esquema de recebimento de propinas de empresas, pela prefeitura, e repasse do dinheiro para campanhas eleitorais do PT.