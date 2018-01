CPI apura irregularidades em programa de ônibus digital O deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), sub-relator da CPI dos Sanguessugas, informou nesta segunda-feira, 07, que existem vários indícios de irregularidades nas licitações para a compra de ônibus com recursos da Finep, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para o programa de inclusão digital. Gabeira afirmou que o PSB usou a inclusão digital como uma extensão da luta partidária. Gabeira disse que pretende pedir a convocação de Rodrigo Rolemberg, ex-secretário de Inclusão Digital do Ministério e candidato a deputado federal pelo PSB do Distrito Federal. "Estou tentando mostrar como um partido se apossou de um ministério e o transformou em um ministério de compadres", afirmou o deputado, que, num primeiro momento, pretende ouvir apenas Rolemberg sobre a operação. Gabeira disse ainda que, posteriormente, poderão ser convocados os ex-ministros Eduardo Campos e Roberto Amaral, os dois do PSB, para dar explicações sobre o caso. Os ônibus para o programa de inclusão digital foram comprados da empresa pernambucana KM, por R$ 4,2 milhões. A KM fez um protótipo do ônibus equipado com computadores e ofereceu ao governo de Alagoas, Estado governado por Ronaldo Lessa, do PSB. Depois, a KM expandiu suas atividades. Gabeira disse ter imagens que mostram quatro ônibus escondidos em uma garagem de Volta Redonda (RJ).