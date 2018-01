CPI aprova relatório que pede a cassação de 72 parlamentares A CPI dos Sanguessugas aprovou relatório parcial que encaminha aos Conselhos de Ética da Câmara e do Senado os nomes de 69 deputados e de três senadores, acusados de envolvimento na venda irregular de ambulâncias com recursos públicos. O relatório foi aprovado simbolicamente com voto contrário do senador Wellington Salgado (PMDB-MG), suplente do ministro das Comunicações, Hélio Costa, e abstenção do senador Sibá Machado (PT-AC). Foram considerados inocentes 18 deputados que tinham sido citados nas investigações. Entre eles está o ex-ministro da saúde, Saraiva Felipe (PMDB-MG). A reunião de apresentação do texto ocorreu na manhã desta quarta-feira. A CPI chegou ao texto do relatório após intensas negociações entre a direção da comissão, o relator, Amir Lando, sub-relatores e membros da CPI. É que Lando insistia em que a situação de 31 parlamentares deveria ser discutida caso a caso para definir se eles ficariam no grupo dos passíveis de cassação de mandato ou se seriam necessárias novas investigações sobre seu envolvimento com o esquema sanguessuga. Veja a lista dos parlamentares citados no relatório: Senadores: Magno Malta (PL-ES) Ney Suassuna (PMDB-PB) Serys Slhessarenko (PT-MT) Deputados: Adelor Vieira (PMDB-SC) Agnaldo Muniz (PP-RO) Alceste Almeida (PTB-RR) Almeida de Jesus (PL-CE) Almerinda de Carvalho (PMDB-RJ) Almir Moura (PFL-RJ) Amauri Gasques (PL-SP) Benedito Dias (PP-AP) Benjamin Maranhão (PMDB-PB) Cabo Júlio (PMDB-MG) Carlos Dunga (PTB-PB) Carlos Nader (PL-RJ) Celcita Pinheiro (PFL-MT) César Bandeira (PFL-MA) Cleonâncio Fonseca (PP-SE) Cleuber Carneiro (PTB-MG) Coriolano Sales (PFL-BA) Coronel Alves (PL-AP) Edir Oliveira (PTB-RS) Edna Macedo (PTB-SP) Eduardo Seabra (PTB-AP) Elaine Costa (PTB-RJ) Enivaldo Ribeiro (PP-PB) Érico Ribeiro (PP-RS) Fernando Gonçalves (PTB-RJ) Heleno Silva (PL-SE) Ildeu Araújo (PP-SP) Irapuan Teixeira (PP-SP) Iris Simões (PTB-PR) Isaías Silvestre (PSB-MG) João Batista (PP-SP) João Caldas (PL-AL) João Corrêa (PMDB-AC) João Grandão (PT-MS) João Magalhães (PMDB-MG) João Mendes de Jesus (PSB-RJ) Jonival Lucas Junior (PTB-BA) Jorge Pinheiro (PL-DF) José Divino (PRB-RJ) José Militão (PTB-MG) Josué Bengston (PTB-PA) Junior Betão (PL-AC) Laura Carneiro (PFL-RJ) Lino Rossi (PP-MT) Marcelino Fraga (PMDB-ES) Marcondes Gadelha (PSB-PB) Marcos Abramo(PP-SP) Marcos de Jesus (PFL-PE) Maurício Rabelo (PL-TO) Neuton Lima (PTB-SP) Nilton Capixaba (PTB-RO) Osmânio Pereira (PTB-MG) Pastor Amarildo (PSC-TO) Paulo Baltazar (PSB-RJ) Paulo Feijó (PSDB-RJ) Paulo Gouveia (PL-RS) Pedro Henry (PP-MT) Raimundo Santos (PL-PA) Reginaldo Germano(PP-BA) Reinaldo Betão (PL-RJ) Reinaldo Gripp (PL-RJ) Ricardo Rique (PL-PB) Ricarte de Freitas (PTB-MT) Robério Nunes (PFL-BA) Vanderlei Assis (PP-SP) Vieira Reis (PRB-RJ) Wanderval Santos (PL-SP) Wellinton Fagundes (PL-MT) Wellington Roberto (PL-PB)