CPI aprova quebra de sigilo de documentos sobre Protógenes

A CPI dos Grampos aprovou nesta quarta-feira, 11, a quebra de sigilo dos sete volumes sobre o vazamento da operação Satiagraha encaminhados pelo juiz da 7ª Vara Criminal Federal, Ali Mazloum, à comissão. O material, que chegou ao Congresso na última quinta-feira, dia 5, estava trancado dentro do cofre da CPI desde então. No início da semana, o magistrado quebrou o sigilo do inquérito em São Paulo. Além dos sete volumes referentes à apuração sobre o vazamento da operação Satiagraha, Mazloum também mandou, segundo o presidente da CPI, Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), uma mídia e dois volumes de processo cautelar.