CPI aprova convocação de Protógenes e Lacerda A CPI dos Grampos aprovou hoje a convocação do delegado da Polícia Federal (PF) Protógenes Queiroz e do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Paulo Lacerda. Também foi aprovada, por unanimidade, a convocação de agentes da Abin que confirmaram a participação da agência, por ordem de Lacerda, na Operação Satiagraha, da PF, que chegou a prender o banqueiro Daniel Dantas, o ex-prefeito da capital paulista Celso Pitta e o megainvestidor Naji Nahas. Entre os convocados estão Lúcio Fábio Godoy de Sá e Jerônimo Jorge da Silva Araújo. Godoy de Sá afirmou ter ouvido de Protógenes que o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luiz, o Lulinha, havia sido "cooptado" por Dantas, segundo reportagem da revista Veja desta semana. Já Godoy de Sá declarou haver outro sistema de escuta na PF, além do guardião. Ontem, os integrantes da comissão também aprovaram convite ao ex-ministro José Dirceu, suposta vítima de operação ilegal feita por Protógenes; o juiz da 7ª Vara Criminal Federal, Ali Mazloum; e o delegado da PF Amaro Vieira Ferreira. Quem também foi convidado a comparecer à CPI foi o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). No mês passado, o peemedebista acusou integrantes de seu partido de corrupção e revelou, posteriormente, estar sendo vítima de espionagem. Com quase 15 meses de existência, a CPI dos Grampos foi prorrogada ontem, pela quinta vez, por mais 60 dias. A extensão dos trabalhos foi motivada pela reportagem da revista. A matéria mostrou que Protógenes monitorou diversas autoridades de maneira ilegal.