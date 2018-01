CPI aprova convocação de delegado e procurador da República

A CPI dos Grampos rejeitou nesta quarta-feira, 12, o pedido de convocação do ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) por 10 votos a 4 e uma abstenção. Greenhalgh foi flagrado, em escuta telefônica, conversando com Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e na qual pedia ao auxiliar presidencial para "dar uma olhada lá" se havia em curso alguma investigação contra o banqueiro Daniel Dantas. Greenhalgh estava atuando como advogado do grupo Opportunity, de Dantas. Veja também: Presidente da CPI dos Grampos quer prorrogar trabalhos Especial explica a Operação Satiagraha Multimídia: As prisões de Daniel Dantas Daniel Dantas, pivô da maior disputa societária do Brasil A CPI aprovou a convocação do delegado da Polícia Federal (PF) Amaro Vieira Ferreira, que investiga o vazamento de informações no âmbito da Operação Satiagraha. Os deputados da comissão aprovaram ainda a convocação do procurador da República, Roberto Diana Dassiê.