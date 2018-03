CPI aprova convocação de Dantas, delegado e juiz A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grampos, na Câmara, aprovou hoje requerimentos de convocação do sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, do delegado da polícia federal Protógenes Queiroz e do juiz da 6ª Vara da Justiça Federal Fausto Martin De Sanctis. Dantas, por duas vezes, foi preso na semana passada por agentes federais na Operação Satiagraha e por duas vezes foi libertado por habeas-corpus do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O delegado Protógenes Queiroz, que comandou a Operação Satiagraha, deixou ontem a chefia das investigações. O juiz De Sanctis foi quem deu as ordens de prisão de Dantas e vários outros suspeitos de envolvimento com a organização, como o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito paulistano Celso Pitta. Como o Congresso iniciará um período de recesso na próxima sexta-feira, Dantas, Protógenes e De Sanctis só prestarão depoimento à CPI no início de agosto, quando o Legislativo reinicia as atividades. Por um acordo entre oposicionistas e governistas, a CPI dos Grampos arquivou os requerimentos de convocação de Nahas, do ex-deputado petista Luiz Eduardo Greenhalgh e do ex-ministro Luiz Gushiken. A reunião chegou a ser suspensa na manhã para que os deputados participassem da votação de créditos suplementares e depois foi retomada para a aprovação dos requerimentos.