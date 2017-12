CPI adia novamente votação para convocar Daniel Dantas A CPI dos Bingos adiou pelo segundo dia consecutivo a reunião administrativa que votaria, entre outros requerimentos, a convocação do banqueiro Daniel Dantas. O dono do Opportunity acusa o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de pedir US$ 50 milhões para ajudar a resolver dificuldades do banqueiro com o governo. Outro requerimento que seria apreciado era o da quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico dos ex-dirigentes do PT Sílvio Pereira e Delúbio Soares. A sessão marcada para esta quarta-feira foi cancelada por causa da sessão da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) que vai votar o pacote de leis referentes à segurança pública. Não há nova data para a próxima reunião da CPI.