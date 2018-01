Covas não acredita que Serra disputará prévia do PSDB

Além de Bruno Covas, os tucanos têm outros três pré-candidatos que postulam vaga para a disputa da prefeitura paulistana: o deputado federal Ricardo Trípoli e os secretários estaduais da Cultura, Andrea Matarazzo, e de Energia, José Aníbal. Segundo Covas, os interessados em participar da prévia têm até o dia 14 de fevereiro para se inscreverem, conforme determina o estatuto do partido. Ele disse estar muito confiante nas prévias do início de março. "Estamos trabalhando bastante, todos os dias depois do expediente. A prévia é um processo consolidado", disse.

Alckmin, também presente ao evento, evitou comentar a aproximação do partido do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o PSD, com o PT. Afirmou apenas que "a relação do PSDB com o PSD continua muito positiva". Kassab já declarou que pretende fazer uma proposta de aliança formal ao PT, para apoiar a candidatura do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, à sua sucessão, com a possibilidade de indicar o nome do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles para vice na chapa petista.

Durante o evento no Horto Florestal, Alckmin também reforçou que "não tem nenhuma informação" sobre o interesse de Serra em participar das prévias do partido, que escolherá o candidato à prefeitura de São Paulo. O governador anunciou um investimento de 15,4 milhões no parque, por meio de compensação ambiental, para reforma e revitalização do local.

Também hoje, o governador assinou um decreto que transfere à Secretaria de Estado Meio Ambiente, o Palácio do Horto, residência oficial de verão do governador do Estado. O palácio ficará, agora, aberto ao público.