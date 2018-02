Coutinho lamenta morte do amigo Eduardo Campos O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, afirmou em nota que recebeu "com profundo pesar" a notícia da morte do ex-governador de Pernambuco e candidato à Presidência da República, Eduardo Campos (PSB) em acidente aéreo em Santos. Ele destacou que perdeu um amigo. Assim como Campos, Coutinho é pernambucano.