Cotado para o STF, Alexandre de Moraes cancela agenda e se encontra com Temer no Planalto

Nome mais cotado para ocupar assumir vaga deixada por Teori Zavaski no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes cancelou agenda prevista para ser realizada nesta segunda-feira em São Paulo e embarcou para Brasília às pressas, onde se reuniu no final da manhã de hoje com o presidente Michel Temer.

Inicialmente, estava previsto que Moraes participaria às 11h da posse de novos representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Após várias consultas realizada nesse final de semana, Temer deve indicar o ministro para o STF. A oficilização pode ocorrer até amanhã. Desde que teve o nome adiconado na lista de possível novo ministro do Supremo, Moraes tem evitado falar sobre o tema com a imprensa.

Segundo auxiliares de Temer, ainda não foi definido qual nome deverá substituir Moraes na Justiça caso venha a ser confirmado o nome do ministro no STF. Ex-secretário de Segurança do governo de São Paulo, na gestão do governador Geraldo Alckmin (PSDB), Moraes foi indicado por Temer para assumir o ministério da Justiça no último dia 12 de maio. Com a possibilidade de Moraes ir para o STF, integrantes da cúpula do PSDB e do PMDB devem reivindicar a indicação para o ministério.