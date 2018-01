Cotado para assumir ministério, Valadares diz que nunca houve convite

BRASÍLIA - Cotado para assumir o comando da recém-criada Secretaria da Micro e Pequena Empresa, o líder do PSB no Senado, Antonio Carlos Valadares, informou nesta quinta-feira, 14, que "nunca houve convite" para que ocupasse um ministério no governo Dilma Rousseff. "Não posso dizer nem que sim, nem que não aos jornalistas que me perguntam, até em respeito à nossa presidenta, cujo assunto (o convite) jamais conversamos", disse Valadares.

Apesar de a presidente não ter tratado de ministério com o líder socialista , a ideia de alojá-lo no primeiro escalão federal é tema recorrente nas conversas da cúpula do PT, incluindo aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua sucessora Dilma Rousseff. Os petistas falam em aproveitar a experiência administrativa do ex-governador de Sergipe no Executivo para liberar a cadeira de senador ao primeiro suplente e presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra.

Um dirigente do PSB informou ao Estado que Valadares ficou "desconfortável" com a forma com que o assunto foi tratado nas rodas petistas, em que seu nome foi lembrado sempre na perspectiva de liberar vaga no Senado ao presidente do PT. O desconforto é tamanho que, segundo o socialista, o líder da bancada de senadores estaria decidido a recusar o comando da secretaria.

Neste caso, para acomodar Dutra no governo a presidente teria que fazer uma pequena reforma no ministério, oferecendo outro posto a Valadares. A solução cogitada foi fazer uma "troca" com o PMDB, que cederia o Turismo ao PSB para assumir a nova pasta da Micro e Pequena Empresa.

Em nota, Valadares disse que tudo isso "não passa de especulação" e esclareceu: "Nunca demonstrei preferência por esse ou aquele ministério, mesmo porque esse poder de escolha não me pertence e, sim, à presidenta Dilma". Acrescentou que, se por acaso vier a ser convidado, vai avaliar o convite - que seria para mim muito honroso -, com o maior carinho e respeito. E encerrou o texto reafirmando que está "plenamente satisfeito" no exercício do mandato de senador que me foi confiado pelo generoso povo de Sergipe, que me elegeu por três vezes consecutivas".