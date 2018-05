Cotado para a Justiça visita o vice-presidente

SÃO PAULO - Na manhã desta terça-feira, 19, Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin (PSDB), esteve com o vice-presidente Michel Temer em São Paulo, na casa do peemedebista. Após o encontro, que durou cerca de uma hora, Alexandre de Moraes disse que eles são amigos há de mais de 20 anos, das aulas de direito constitucional, e que foi à casa do vice para saber dele se precisava de alguma medida com relação à segurança da área.

Moraes refutou que tenham conversado sobre uma indicação ministerial e disse que seu cargo é de secretário da Segurança Pública de São Paulo. Indagado sobre a postura de Temer neste momento, comentou: “É uma pessoa experiente, um político experiente e um jurista conceituado, sabe a importância do momento e está aguardando a definição que será dada pelo Senado Federal”.

Aval da Bancada. Segundo apurou o Estado, o nome de Moraes para a Justiça foi sugerido a Temer pela bancada do PMDB na Câmara. Moraes foi filiado ao PMDB e possui bom trânsito com os parlamentares do partido, inclusive no Senado. A indicação dele para a Justiça tem também o aval de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu no Supremo Tribunal Federal e alvo da Operação Lava Jato.

Outros nomes cotados para Justiça são os do ex-ministro Nelson Jobim e dos ex-ministros do Supremo Carlos Ayres Brito e Carlos Velloso. A escolha do ministro da Justiça vem sendo tratada com especial cuidado por Temer, que não quer transmitir a ideia de tentativa de interferência da Lava Jato.

Alckmin. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse em entrevista à GloboNews que o PSDB tem responsabilidades em relação à um eventual governo Temer. “O PSDB trabalhou duro pelo impeachment e o governo Temer é a sucessão desse impedimento”, disse. Segundo o tucano, o partido tem que ajudar Temer. “Não será fácil. É diferente ter um novo governo eleito pelas urnas, pela legitimidade das eleições, do que ter um governo que assume nessas circunstâncias. Então, nossa responsabilidade é até dobrada”. Alckmin lembrou que existe um conjunto de medidas que precisaram ser tomadas. Ainda assim, ele acredita que “não existe necessidade de o partido assumir pastas ou cargos”.