Cotado para a Justiça, Carlos Velloso tem reunião com Temer

BRASÍLIA - O jurista Carlos Velloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e um dos nomes mais cotados para substituir Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça, teve um encontro reservado com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto.

Devido à recente crise na segurança pública, o governo pretende antecipar a escolha do novo ministro da Justiça. A ideia inicial era aguardar a sabatina de Moraes, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a aprovação de seu nome, pelo plenário do Senado, para a vaga deixada por Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Há expectativa, no mundo político, de que Velloso seja a escolha de Temer para ministro da Justiça.