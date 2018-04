Cotado a vice, Aleluia sugere a Serra 'agenda própria'

Aleluia já tinha reunião agendada com Xico Graziano (PSDB), coordenador do programa de governo de Serra. O encontro seria na segunda-feira, mas foi antecipado por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo. "É saúde e segurança pública", disse Aleluia ao destacar quais deveriam ser os temas centrais abordados por Serra na disputa, segundo relatos de integrantes que testemunharam conversas informais ao longo do dia. Para ele, Serra não deve, por exemplo, preocupar-se em sempre mencionar o Bolsa Família.

O parlamentar do DEM discorda ainda da estratégia de bater abertamente no presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nas ações do governo federal. Aleluia defendeu, nestas conversas, que José Serra seja mais propositivo e menos defensivo, e mostre soluções concretas e simples para esses dois temas.

Segundo correligionários, Aleluia já deixou claro estar totalmente disposto a aceitar a indicação, mas ele ainda aguarda um convite oficial de Serra, o que não havia acontecido até a noite de ontem. Ao partido, o deputado comunicou que crê na vitória de Serra, mas aceitaria a vice mesmo se só por dever político. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.