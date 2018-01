Costa quer 'grande aliança' na disputa ao governo de MG O ministro das Comunicações, Hélio Costa, defendeu hoje uma "grande aliança" para a disputa eleitoral em Minas Gerais entre os aliados do governo federal, especialmente seu partido, o PMDB, e o PT do ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel e do ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias. Comemorando o resultado da pesquisa DataFolha que dá a ele a liderança nas intenções de voto para governador, Costa evitou considerar seu desempenho com uma indicação de que ele, e não um candidato do PT, terá o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado.