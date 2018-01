Costa: PT está tranquilo sobre aprovação de gastos O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), disse nesta segunda-feira, 01, que o partido está "tranquilo" em relação à aprovação das contas de campanha da presidente Dilma Rousseff. No último sábado, o PSDB entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que as contas da petista sejam rejeitadas. Entre os argumentos listados pela sigla está o de que Dilma teve um gasto durante a campanha superior ao teto autorizado pelo TSE.