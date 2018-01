Costa Neto quer evitar constrangimento, diz líder do PR Lida no plenário da Câmara na tarde desta quinta-feira, 05, a carta de renúncia do deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) foi elaborada, segundo o líder em exercício do PR, Luciano Castro (RR), com o objetivo de evitar o constrangimento de a Casa passar por mais um processo de cassação de um parlamentar.