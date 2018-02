Costa nega que parentes sumiram com provas da Lava Jato O ex-diretor da Área de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa negou nesta terça-feira, 10, que tenha orientado parentes para desaparecer com provas referentes à Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia Federal. Em depoimento à CPI da Petrobras do Senado, Costa disse que no dia em que foi preso não teve o contato com nenhuma pessoa porque uma delegada estava "colada", ao lado dele o tempo todo. "Não teve possibilidade nenhuma de fazer contato com ninguém", afirmou.