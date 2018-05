Costa nega fuga de partidos contrários à candidatura Prestigiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem acompanhou durante visita a cidades mineiras hoje, o pré-candidato ao governo de Minas Gerais e ex-ministro Hélio Costa (PMDB) minimizou a debandada de partidos pequenos após a decisão do PT mineiro de apoiá-lo e assim não ter candidato próprio. Entre esses partidos está o PRB do vice-presidente da República, José Alencar, que apoiará o pré-candidato do PSDB, o governador Antonio Anastasia. "Não existe debandada de partidos. Só vamos ter certeza de quem está de que lado depois das convenções", disse o ex-ministro das Comunicações.