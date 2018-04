Costa lançará pré-candidatura ao governo de Minas na 5ª

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou na tarde desta terça-feira, 10, que lançará na quinta-feira, 12, a sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais, pelo PMDB. "Sou pré-candidato como outros pré-candidatos de outros partidos. O PMDB tem direito", disse Costa, ao sair do ministério para um almoço no Palácio do Itamaraty, ao presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, que está em visita ao Brasil. O lançamento da candidatura será na quinta-feira, 12, à tarde, em Belo Horizonte, e, segundo Hélio Costa, já foram convidados os presidentes da Câmara, Michel Temer, e do Senado, José Sarney, que são do PMDB, além de lideranças do partido dos 853 municípios mineiros. Costa disse que na noite desta terça-feira, 10, haverá uma reunião na casa do senador Wellington Salgado (PMDB-MG) com as bancadas federal e estadual do partido para discutir o assunto. Hélio Costa deixou claro que esse pré-lançamento da candidatura não inviabiliza outras eventuais intenções políticas, já que a opção por uma candidatura deve ser tomada até abril do próximo ano. "Acho que é um procedimento normal. Não é uma iniciativa minha. É do meu partido e das lideranças de Minas Gerais", disse Costa. "Se outros partidos já lançaram candidatos, o PMDB se sente obrigado a ter um nome. E o nome que eles (o partido) estão apresentando é o meu." Costa disse que permanece no Ministério das Comunicações enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quiser. A lei determina que o candidatos devem deixar os cargos públicos até abril de 2010.