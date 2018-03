Costa: governo nunca discutiu controle social da mídia O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse hoje que o governo federal nunca trabalhou com a hipótese de controle social da mídia. "Em nenhum momento isso é, foi ou será discutido dentro do governo federal. Consideramos essa questão absolutamente intocável." O governo federal tem sido criticado por supostamente querer controlar os meios de comunicação no País, em propostas presentes no Plano Nacional de Direitos Humanos e no documento resultante da Conferência Nacional de Comunicação, realizada em dezembro.