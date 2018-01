Costa faz aceno a Aécio pelo PMDB O ministro Hélio Costa considera "muito provável" eventual saída do governador Aécio Neves do PSDB. E afirmou que o PMDB está de "braços abertos" para recebê-lo. Para Costa, a candidatura presidencial de José Serra está "muito consolidada" no PSDB. Aécio discordou . "É uma avaliação dele que eu respeito, mas discordo", disse. E agradeceu "os gestos que o PMDB tem feito".